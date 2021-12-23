Москвичам пообещали потепление

Повышение температуры в Москве до -11-13 градусов начнется днем 23 декабря, а к субботе в столице потеплеет еще на 5-7 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

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«Дневная температура в четверг ещё тоже низкая, но уже минус 11–13 градусов. Дальше пойдет повышение температуры. Эту погоду нельзя назвать тёплой, но по отношению к этим редким морозам...», — заявил Вильфанд.

По словам метеоролога, в пятницу температура продолжит расти и столбики термометров остановятся на отметке -8-10 градусов, а 25 декабря станет самым теплым днем недели — ночью будет от -8 до -10 градусов, а днем от – 5 до -7 градусов.

«В субботу ситуация будет необычная — быстро перемещается ложбина низкого давления. Атмосферное давление резко понизится. Оно будет около 730 миллиметров ртутного столба и даже ниже. Прогнозируется порывистый ветер до 15 м/с, заметный снег, а местами сильный, но температура ещё повысится», — сказал синоптик.