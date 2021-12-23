Ледяной апокалипсис парализовал Сочи

В ночь на 23 декабря в Сочи похолодало до минус десяти градусов. Как сообщает РИА Новости, резкий перепад температур привел к гололеду, из-за которого машины «едва едут».

Агентство опубликовало ролик, на котором видно, как машины с трудом пытаются преодолеть заледеневшую дорогу в гору. Другое видео демонстрирует занесенную снегом дорогу и вставшие грузовики.

Ранее из-за сильного снегопада движение в Лазаревском и Адлерском районах Сочи оказалось парализовано.

По данным «Кубанских новостей», федеральную трассу на подъездах к Сочи не перекрывали, но останавливали движение на несколько минут для расчистки от снега.

«Некоторые водители сами боятся двигаться по дороге: кто-то из-за недостатка опыта вождения в подобных условиях, кто-то из-за того, что машина на летней резине. Поэтому они предпочли остановиться там, где возможно, и переждать непогоду», - рассказали изданию в местном управлении ГИБДД.