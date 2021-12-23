В небе над Москвой появилась алмазная пыль

В небе над Москвой был замечен достаточно редкий для Центральной России вид осадков - алмазная пыль. Об этом рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В условиях аномального 20-градусного холода и высокой влажности воздуха в атмосфере фиксируется редкий для Центральной России вид твердых осадков — алмазная пыль, — явление в виде мельчайших ледяных кристаллов, парящих в воздухе», - пояснил он.
По словам синоптика, алмазная пыль получила свое название из-за вспышек, которые возникают, когда кристаллы отражают свет. Она образуется при ясном или почти ясном небе, поэтому иногда ее также называют «осадками ясного неба», и напоминает туман. При этом в отличие от тумана состоит не из капель воды, а из кристаллов льда.
При этом такие ледяные иглы не опасны для людей, однако могут создавать проблемы для автоматизированных метеостанций аэропортов, уточнил Евгений Тишковец.