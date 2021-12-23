В небе над Москвой появилась алмазная пыль

По словам синоптика, алмазная пыль получила свое название из-за вспышек, которые возникают, когда кристаллы отражают свет. Она образуется при ясном или почти ясном небе, поэтому иногда ее также называют «осадками ясного неба», и напоминает туман. При этом в отличие от тумана состоит не из капель воды, а из кристаллов льда.