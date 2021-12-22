Ночные морозы в Москве побили полувековой рекорд

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что ночью температура воздуха в Москве побила полувековой рекорд. Столбики термометров опустились до минус 22,2 градуса, сообщает РИА Новости.

Тишковец назвал ночь на среду в Москве самой морозной для 22 декабря за последние 54 года. По его словам, полярное вторжение в Центральной России вышло на пик. Ночные температуры на базовой городской метеостанции опустились до минус 22,2 градуса.

«В центре города, на Балчуге, — минус 19,6, в Строгино — минус 22,0, в Тушино и Бутово — минус 22,9. Такой морозной ночи 22 декабря в столице не было 54 года — в 1967 году минимальная температура составила минус 22,8», — рассказал синоптик.

Специалист добавил, что в Новой Москве воздух остыл до минус 25,1. В Подмосковье наибольшие холода зафиксировали в Солнечногорске (минус 25,5), Сергиевом Посаде (минус 25,9), Талдоме (минус 26,0), Электростали (минус 26,1), Электроуглях (минус 26,3) и в Черустях (минус 28,8).

Сотрудник «Фобоса» добавил, что дошкольники и учащиеся начальных классов имеют право не посещать образовательную организацию при понижении температуры наружного воздуха до минус 25 градусов Цельсия. Это правило актуально для «маленьких жителей» Новой Москвы, Солнечногорска, Сергиев Посада, Талдома, Электростали, Электроуглей. В Черустях могут остаться дома и ученики средних классов.

«Кстати, при таком аномально низком температурном режиме можно попытаться устроить дубак-челлендж — модную русскую забаву, по правилам которой горячая вода на морозе выплескивается в воздух над головой и эффектно превращается в зрелищные снежные "брызги"», — заключил Тишковец.