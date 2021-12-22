В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 73.82EUR 83.32
Войти в почту
22 минуты назад

Ночные морозы в Москве побили полувековой рекорд

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что ночью температура воздуха в Москве побила полувековой рекорд. Столбики термометров опустились до минус 22,2 градуса, сообщает РИА Новости.

Тишковец назвал ночь на среду в Москве самой морозной для 22 декабря за последние 54 года. По его словам, полярное вторжение в Центральной России вышло на пик. Ночные температуры на базовой городской метеостанции опустились до минус 22,2 градуса.

«В центре города, на Балчуге, — минус 19,6, в Строгино — минус 22,0, в Тушино и Бутово — минус 22,9. Такой морозной ночи 22 декабря в столице не было 54 года — в 1967 году минимальная температура составила минус 22,8», — рассказал синоптик.

Специалист добавил, что в Новой Москве воздух остыл до минус 25,1. В Подмосковье наибольшие холода зафиксировали в Солнечногорске (минус 25,5), Сергиевом Посаде (минус 25,9), Талдоме (минус 26,0), Электростали (минус 26,1), Электроуглях (минус 26,3) и в Черустях (минус 28,8).

Сотрудник «Фобоса» добавил, что дошкольники и учащиеся начальных классов имеют право не посещать образовательную организацию при понижении температуры наружного воздуха до минус 25 градусов Цельсия. Это правило актуально для «маленьких жителей» Новой Москвы, Солнечногорска, Сергиев Посада, Талдома, Электростали, Электроуглей. В Черустях могут остаться дома и ученики средних классов.

«Кстати, при таком аномально низком температурном режиме можно попытаться устроить дубак-челлендж — модную русскую забаву, по правилам которой горячая вода на морозе выплескивается в воздух над головой и эффектно превращается в зрелищные снежные "брызги"», — заключил Тишковец.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал россиянам аномальные морозы до минус 52 градусов. Они ожидаются в азиатской части страны, подчеркнул специалист.

Погода,Новости Москвы,Видео,Евгений Тишковец,Электросталь,РИА Новости,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители