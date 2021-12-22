«Это безобразие»: актриса Крючкова возмущена ситуацией с уборкой снега в Петербурге

Крючкова сообщила, что ситуация в городе никак не меняется. Она поддержала обращение Ивана Краско к президенту России Владимиру Путину, в котором он призывает главу государства повлиять на скорость и качество уборки снега в Северной столице. Актриса пригласила власти города пройтись по заснеженным улицам.

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«На нашей улице ничего не изменилось. Я приглашаю наш аппарат руководящий пройтись от Фонтанки до канала Грибоедова через Апраксин переулок и Мучной по тротуару, если у них это получится. Боюсь, что не получится. Тут кошмар!» — возмутилась Крючкова.