В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 73.79EUR 83.15
Войти в почту
2 часа назад

«Это безобразие»: актриса Крючкова возмущена ситуацией с уборкой снега в Петербурге

Крючкова сообщила, что ситуация в городе никак не меняется. Она поддержала обращение Ивана Краско к президенту России Владимиру Путину, в котором он призывает главу государства повлиять на скорость и качество уборки снега в Северной столице. Актриса пригласила власти города пройтись по заснеженным улицам.

«Это безобразие»: актриса Крючкова возмущена ситуацией с уборкой снега в Петербурге
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«На нашей улице ничего не изменилось. Я приглашаю наш аппарат руководящий пройтись от Фонтанки до канала Грибоедова через Апраксин переулок и Мучной по тротуару, если у них это получится. Боюсь, что не получится. Тут кошмар!» — возмутилась Крючкова.

Особенно тяжело переживают снежный коллапс пожилые люди. Но губернатор Александр Беглов не планирует устранять проблемы — на дорогах десятибалльные пробки, огромные сосульки свисают с крыш, а пешеходы то и дело получают травмы и переломы из-за наледи. Градоначальник считает, что в снежном коллапсе виноваты автовладельцы, которые неправильно паркуют машину.

Погода,Иван Краско,Александр Беглов,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители