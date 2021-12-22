«Это безобразие»: актриса Крючкова возмущена ситуацией с уборкой снега в Петербурге

Крючкова сообщила, что ситуация в городе никак не меняется. Она поддержала обращение Ивана Краско к президенту России Владимиру Путину, в котором он призывает главу государства повлиять на скорость и качество уборки снега в Северной столице. Актриса пригласила власти города пройтись по заснеженным улицам.
«На нашей улице ничего не изменилось. Я приглашаю наш аппарат руководящий пройтись от Фонтанки до канала Грибоедова через Апраксин переулок и Мучной по тротуару, если у них это получится. Боюсь, что не получится. Тут кошмар!» — возмутилась Крючкова.
Особенно тяжело переживают снежный коллапс пожилые люди. Но губернатор Александр Беглов не планирует устранять проблемы — на дорогах десятибалльные пробки, огромные сосульки свисают с крыш, а пешеходы то и дело получают травмы и переломы из-за наледи. Градоначальник считает, что в снежном коллапсе виноваты автовладельцы, которые неправильно паркуют машину.