Россиян предупредили о последствиях «Полярного вторжения»

«Полярное вторжение» может негативно сказаться на самочувствии даже здоровых людей, предупредил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

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«Сильные морозы особенно опасны людям, имеющим хронические заболевания органов дыхания. У них может появляться одышка, кашель, обострение заболеваний», - заявил специалист РИА «Новости».

Он отметил, что даже здоровые люди могут испытывать на морозе затруднение в дыхании и спазмы.

Он также предупредил, что во время морозов особый присмотр необходим детям, которые зачастую не реагируют на признаки обморожения. По словам Тяжельникова, во время «полярного вторжения» лучше воздержаться от прогулок с детьми и переждать морозы дома.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что накрывшая европейскую часть страны волна холода, сопровождающаяся скачками атмосферного давления, представляет опасность для самочувствия людей.