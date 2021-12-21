В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 73.82EUR 83.32
Войти в почту
16 минут назад

Россиян предупредили о последствиях «Полярного вторжения»

«Полярное вторжение» может негативно сказаться на самочувствии даже здоровых людей, предупредил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Россиян предупредили о последствиях «Полярного вторжения»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сильные морозы особенно опасны людям, имеющим хронические заболевания органов дыхания. У них может появляться одышка, кашель, обострение заболеваний», - заявил специалист РИА «Новости».

Он отметил, что даже здоровые люди могут испытывать на морозе затруднение в дыхании и спазмы.

Арктическая стужа: в среду в Москве и области будет еще холоднее

Он также предупредил, что во время морозов особый присмотр необходим детям, которые зачастую не реагируют на признаки обморожения. По словам Тяжельникова, во время «полярного вторжения» лучше воздержаться от прогулок с детьми и переждать морозы дома.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что накрывшая европейскую часть страны волна холода, сопровождающаяся скачками атмосферного давления, представляет опасность для самочувствия людей.

Согласно прогнозу, ближайшая ночь в московском регионе станет самой холодной с начала зимы. Температура воздуха по Москве и области будет колебаться от 20 до 29 градусов мороза.

Погода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители