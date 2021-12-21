Россиян предупредили о последствиях «Полярного вторжения»

«Полярное вторжение» может негативно сказаться на самочувствии даже здоровых людей, предупредил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
«Сильные морозы особенно опасны людям, имеющим хронические заболевания органов дыхания. У них может появляться одышка, кашель, обострение заболеваний», - заявил специалист РИА «Новости».
Он отметил, что даже здоровые люди могут испытывать на морозе затруднение в дыхании и спазмы.
Он также предупредил, что во время морозов особый присмотр необходим детям, которые зачастую не реагируют на признаки обморожения. По словам Тяжельникова, во время «полярного вторжения» лучше воздержаться от прогулок с детьми и переждать морозы дома.
В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что накрывшая европейскую часть страны волна холода, сопровождающаяся скачками атмосферного давления, представляет опасность для самочувствия людей.
Согласно прогнозу, ближайшая ночь в московском регионе станет самой холодной с начала зимы. Температура воздуха по Москве и области будет колебаться от 20 до 29 градусов мороза.