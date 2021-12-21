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4 часа назад

Москву сковали арктические холода

В Москву и Подмосковье пришли арктические холода. В настоящий момент жители региона переживают так называемое полярное вторжение, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Аномальные морозы пришли в Москву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что температура воздуха резко понизилась с -5 до -17 градусов. При этом из-за сильного ветра погода ощущается еще морознее.

Пик холодов придется на середину недели. Согласно обещаниям синоптиков, столбики термометров опустятся до -20, а ночью даже до -30. Отмечается, что это рекордные декабрьские заморозки за последние 40 лет в столице.

Кроме того, североатлантический циклон накрывает и юг страны - в Сочи впервые за эту зиму выпал снег. А за самыми живописными снегопадами туристы отправляются на Сахалин, чтобы сделать фото с заледеневшим китайским сухогрузом, который штормом выбросило на мель две недели назад. На борту находилось 12 членов экипажа, никто не пострадал.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что зима в европейской части России будет неоднородной.

«Количество оттепелей превысит климатические характеристики. Но одновременно будут и периоды очень сильных морозов с температурой до -20-25°C», — уточнил эксперт.

Погода,Новости Москвы,Общество,Видео,РЕН ТВ,
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