Аномальные морозы пришли в Москву

В Москву и Подмосковье пришли арктические холода. В настоящий момент жители региона переживают так называемое полярное вторжение, сообщает телеканал РЕН ТВ.

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Уточняется, что температура воздуха резко понизилась с -5 до -17 градусов. При этом из-за сильного ветра погода ощущается еще морознее.

Пик холодов придется на середину недели. Согласно обещаниям синоптиков, столбики термометров опустятся до -20, а ночью даже до -30. Отмечается, что это рекордные декабрьские заморозки за последние 40 лет в столице.

Кроме того, североатлантический циклон накрывает и юг страны - в Сочи впервые за эту зиму выпал снег. А за самыми живописными снегопадами туристы отправляются на Сахалин, чтобы сделать фото с заледеневшим китайским сухогрузом, который штормом выбросило на мель две недели назад. На борту находилось 12 членов экипажа, никто не пострадал.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что зима в европейской части России будет неоднородной.