В Москву и Подмосковье во вторник, 21 декабря, пришел арктический холод. Об этом свидетельствуют данные репортажа телеканала РЕН ТВ.

На данный момент горожане переживают так называемое полярное вторжение. Температура воздуха резко с минус пяти опустилась до минус 17 градусов, но из-за сильного ветра в городе мороз ощущается сильнее. По данным источника, пик холодной температуры придется на середину недели. Метеорологи прогнозируют до минус 20 градусов днем и до минус 30 градусов ночью. По предварительным данным, это будут рекордные заморозки за последние 40 лет.