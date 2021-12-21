В Москву и Подмосковье во вторник, 21 декабря, пришел арктический холод. Об этом свидетельствуют данные репортажа телеканала РЕН ТВ.
На данный момент горожане переживают так называемое полярное вторжение. Температура воздуха резко с минус пяти опустилась до минус 17 градусов, но из-за сильного ветра в городе мороз ощущается сильнее. По данным источника, пик холодной температуры придется на середину недели. Метеорологи прогнозируют до минус 20 градусов днем и до минус 30 градусов ночью. По предварительным данным, это будут рекордные заморозки за последние 40 лет.
Ранее россияне вспомнили об аномально холодной зиме 1978 года и рассказали, чем они занимались в то время. «От мороза облезли трамваи, много людей обморозились, отменяли занятия в школах. В конце месяца морозы переходили за 35 градусов, а новогодняя ночь отметилась морозом под 40 градусов», — рассказал автор топика.