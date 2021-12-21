В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 74.29EUR 83.62
Войти в почту
2 часа назад

Погода в Москве: В Москву пришел арктический холод с 30-градусными морозами

В Москву и Подмосковье во вторник, 21 декабря, пришел арктический холод. Об этом свидетельствуют данные репортажа телеканала РЕН ТВ.

На данный момент горожане переживают так называемое полярное вторжение. Температура воздуха резко с минус пяти опустилась до минус 17 градусов, но из-за сильного ветра в городе мороз ощущается сильнее. По данным источника, пик холодной температуры придется на середину недели. Метеорологи прогнозируют до минус 20 градусов днем и до минус 30 градусов ночью. По предварительным данным, это будут рекордные заморозки за последние 40 лет.

Климатолог дал прогноз на предстоящую зиму

Ранее россияне вспомнили об аномально холодной зиме 1978 года и рассказали, чем они занимались в то время. «От мороза облезли трамваи, много людей обморозились, отменяли занятия в школах. В конце месяца морозы переходили за 35 градусов, а новогодняя ночь отметилась морозом под 40 градусов», — рассказал автор топика.

Погода,Новости Москвы,Общество,Видео,РЕН ТВ,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители