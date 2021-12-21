В Сочи в горах выпал снег

Обильный снег прошел в горах Сочи минувшей ночью, высота снежного покрова местами составила 20 мм. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

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"За минувшую ночь в горном кластере курорта прошел обильный снег. Высота снежного покрова в Краснополянском поселковом округе местами достигала 20 мм", - говорится в сообщении.

К ликвидации последствий снегопада привлекли 24 единицы спецтехники. В настоящее время движение личного и служебного транспорта не затруднено. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности, продолжает работать оперштаб.

"ГИБДД настоятельно рекомендует водителям передвигаться в горном кластере исключительно на автомобилях, оборудованных зимней резиной, и соблюдать правила дорожного движения", - добавили в пресс-службе.