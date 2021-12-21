Единственный коренной народ Европы столкнулся с климатической катастрофой

Саамские оленеводы Европы из Сампи — области, которая располагается на территории Швеции, Финляндии, Норвегии и России — столкнулись с климатической катастрофой — потеплением в Арктике, которое поставило под сомнение сохранение привычного образа жизни. Об этом пишет The Guardian.

Саамы — единственный коренный народ в Европе.

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Проблема усугубляется более высокими темпами изменения температуры. Вместо двукратного потепления в Арктике, как считали ученые изначально, регион теплеет в четыре раза быстрее. В июле этого года в Сапми была зафиксирована самая высокая температура более чем за 100 лет — 33,6 градуса Цельсия.

Ларс-Андерс Кухмунен, оленевод из Кируны, самого северного города Швеции, сказал, что зимы стали теплее. Кухмунен и другие оленеводы находятся на грани климатического кризиса. Олени, которые приспособились к суровым условиям полярного региона, не могут адаптироваться к более теплому климату. Животные используют свои лопатообразные копыта, чтобы копать лишайник — основной зимний источник пищи, а также другие растения, растущие под снегом. Но найти пищу становится все труднее.

Рост температуры отражается на осадках. После дождя земля замерзает, и лишайник оказывается подо льдом, из-за чего животные не могут до него добраться. Густой слой снега не дает оленям найти растения по запаху. Обычно такие явления, как замерзание-оттаивание и дождь со снегом, считаются в Арктике нормальными, но сейчас они стали слишком частыми и масштабными.

«Северные олени теряют свою среду обитания из-за вырубки лесов и шахт. Поколение моего отца ходило на лыжах к оленям. Мы используем снегоходы, потому что расстояния стали больше», — рассказал оленевод Кухмунен. Оленеводство уже находится под угрозой из-за экспансии человека, так как лесные и горнодобывающие предприятия перемещаются в традиционные места выпаса. Исследование норвежских ученых показало, что за последнее столетие нетронутые места обитания северных оленей, включая затопленные для строительства плотин гидроэлектростанций пастбища, сократились на 70 процентов.