Синоптики сообщили о вторжении полярного вихря на Русскую равнину. Европейские регионы попадут под ледяной удар. Морозная погода установится на неделю.

Прогноз: аномальные морозы от Карелии до Поволжья

Европейская часть России в начале недели окажется в зоне пониженного давления. Воронка циклона расширится от северных морей до Кубани. Волна арктического воздуха вытеснит теплый воздух.

Согласно прогнозам, Ленинградская область, Карелия окажутся в стороне от ледяного воздушного потока. Во вторник, 21 декабря, температура в Санкт-Петербурге днем снизится до минус 11, пройдет слабый снег. Ночью ожидается до 13 градусов ниже нуля. Самым холодным днем недели будет среда, 22 числа.

По данным синоптиков, пространство на северо-западе России продолжит охлаждаться. Атмосферный фон остынет до 17-градусной отметки. В морозный пик облачность сократится, открыв дорогу ледяному воздуху. Ветер стихнет до 4-6 м/с.

Перемены в погоде в СПб наметятся в четверг. Ветер сменит направление с северного на южный румб. Морозы ослабнут до 10 градусов. С увеличением объемов теплого воздуха в Ленинградской области усилятся осадки. В пятницу и субботу ожидается сильный снегопад при минус 7-9. Осадки прекратятся в воскресенье. После выходных вновь похолодает до 17 градусов.

В Петрозаводске во вторник ожидаются 20-градусные морозы, кратковременный небольшой снегопад. Пасмурная погода сохранится до конца недели. К выходным высота снежного покрова увеличится до 44 см.

Какая погода ожидается в северных областях ЦФО?

Полярный вихрь в начале недели захватит западную часть Русской равнины. Ко вторнику, 21 декабря, пространство в Вологодской, Костромской, Ярославской области вымерзнет до минус 26-27. Зима чуть отпустит температуры к выходным. 24-25 декабря в Твери потеплеет до минус 5, в Костроме ожидается до 6-7, в Вологде ожидается потепление до 9 градусов.

Перемены в климатической ситуации будут сопровождаться порывистым ветром, обильными осадками в виде снега. Синоптики прогнозируют снежные заносы, переметы, ухудшение ситуации на дорогах. Из-за сплошной облачности пасмурная погода продержится до воскресенья.

По прогнозам, в Кировской, Нижегородской области морозы усилятся к четвергу. Температура в Кирове достигнет 30-градусной отметки в пятницу. Небывалые холода будут и днем: столбики на термометрах не поднимутся выше минус 27.

В Нижнем Новгороде будет теплее на 3 градуса. В преддверии выходных температура начнет плавно расти. С потеплением воздуха пойдет снег. В субботу-воскресенье днем ожидается до 4-5 градусов мороза.

Синоптики о погоде в Москве: прогноз на неделю

21 декабря Московскую область накроет волна арктического воздуха. Дневная температура в Москве будет стремительно падать: во вторник ожидается до минус 23, в среду до 27 градусов ниже нулевой отметки. В Подмосковье не исключаются 30-градусная стужа.

Облачный циклон сохранит влияние на погоду в Московской области до конца недели. Синоптики обещают ослабление морозов в пятницу, 24 декабря. В выходные дневные пики температуры будут достигать минус 5-7. В Москве прогнозируется метель с порывами до 13 м/с. Морозная неделя завершится прояснением и похолоданием до 9-14.

Прогноз погоды в Поволжье на неделю

В Самарской, Саратовской, Ульяновской области мягкой погоде придет конец в среду, 22 декабря. Волна арктического воздух доберется до средней Волги к пятнице. Температура в Ульяновске, Саратове понизится до 24-25, в Самаре ожидается до 28, слабый снег.

Жителей Поволжья ожидает теплый финал недели. Аномальная оттепель будет развиваться до вторника. Синоптики предупреждают о росте температуры в Самаре, Саратове до плюс 2, обильных смешанных осадках, гололедице. Опасная климатическая ситуация сохранится до 28 декабря.

Аномальная погода в Черноземье и на Кубани

Арктический холод доберется до Крыма и Краснодарского края. В Воронежской области в четверг затрещит 20-градусный мороз. В Ростове-на-Дону похолодает до 10, в Краснодаре до минус 5, обильные снегопады при слабом ветре.

Жителей Кубани, как и остальных районов европейской России ожидают сложные выходные, с усилением осадков. Стремительный рост температуры будет повсеместно сопровождаться сильным ветром. Зима вернется к умеренным холодам в последнюю декабрьскую неделю.