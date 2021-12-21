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3 часа назад

Путин подписал закон о штрафах за необеспечение доступа к газовому оборудованию

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении административных штрафов для должностных лиц, а также для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за необеспечение доступа к газовому оборудованию представителям поставщика или газораспределительной организации. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин подписал закон о штрафах за необеспечение доступа к газовому оборудованию
Фото: ТАССТАСС

Поправки вносятся в статью 9.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях об ответственности за нарушение запрета на пользование ресурсами, в том числе газом.

Ответственность устанавливается за действия, цель которых - помешать поставщику или газораспределительной организации проводить "мероприятия по полному или частичному ограничению подачи (поставки) газа при сохранении обстоятельств, послуживших основанием для введения такого ограничения". Это повлечет штраф для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере от 10 тыс. до 100 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от двух до трех лет, для юридических лиц штраф составит от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Как отмечала первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, эти поправки устранят для недобросовестного потребителя возможность воспрепятствовать тому, чтобы для него ограничили подачу газа.

Ранее ответственность была предусмотрена только в случае, есть потребитель нарушал введенные в отношении него полные или частичные ограничения режима потребления газа при сохранении обстоятельств, из-за которых запрет был введен.

Погода,Ирина Рукавишникова,Владимир Путин,Совет Федерации,ИТАР-ТАСС,
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