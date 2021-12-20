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2 часа назад

Россиянам рассказали о погоде после Нового года

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидает жителей европейской части России после Нового года. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Россиянам рассказали о погоде после Нового года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам специалиста, зима в европейской части страны будет неоднородной.

«Количество оттепелей превысит климатические характеристики. Но одновременно будут и периоды очень сильных морозов с температурой до -20-25°C», — уточнил Вильфанд.

При этом эксперт отметил, что невозможно сказать наверняка, когда именно придут морозы.

Ранее Вильфанд рассказал, что на этой неделе, с 20 по 26 декабря, европейскую часть России ожидает аномальное похолодание с отклонениями от нормы на 7-12°C.

Так, в Москве 20 декабря столбики термометров покажут около -7-5°C. 21 декабря в столице температура опустится до -18°C, 22 декабря — от -20°C до -18°C, 23 декабря — от 18°C до -13°C, 24 декабря — от -15°C до -10°C. В выходные дни наступит потепление и будет от -9°C до -5°C градусов мороза.

«Опасное явление. Такой холод - большое испытание», - подчеркнул Вильфанд.

Погода,
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