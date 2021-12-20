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3 часа назад

Погода в Москве: Сугробы в Москве за день подрастут еще на сантиметр

В понедельник в столице небольшой снегопад, прирост снега может составить до 1 см. Коммунальные службы работают над расчисткой территорий, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Сугробы в Москве за день подрастут еще на сантиметр
Фото:  РИАМО, Александр Манзюк РИАМО, Александр Манзюк

Ситуация на столичных улицах мониторится в режиме реального времени. В соответствии с погодными условиями проводятся работы. Прежде всего внимание уделяется подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, социальным объектам.

Коммунальщики убирают и вывозят снег, по необходимости прометают дороги, тротуары и дворы с помощью специализированной техники.

Улично-дорожная сеть обрабатывается противогололедными материалами. Столбики термометров уже опустились до минус 8-6 градусов.

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