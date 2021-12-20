Россиян предупредили об опасной волне холода

На европейской территории России в ближайшие дни ожидается резкое похолодание. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС отметил, что такую аномалию можно назвать «волной холода» и она приведет к нагрузке на коммунальные службы.

«В метеорологии есть термин "волна тепла". Это когда температура значительно выше нормы длительный период. Здесь, хотя такого термина официально нет, по аналогии можно говорить о "волне холода". Это опасно», — заявил синоптик.

По словам Вильфанда, холод распространится по всей европейской части России. В Северо-Западном федеральном округе температура будет ниже нормы на 10 градусов, а в центральной части — на 7-12 градусов.