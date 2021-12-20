Москвичам рассказали о погоде на Новый год и Рождество

Перед Новым годом москвичей ждет мягкая и солнечная погода. 30 и 31 декабря температура воздуха не опустится ниже –6 градусов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Погода".

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Однако уже 1 января столбики термометров в столице поднимутся до 0 градусов. В рождественскую же ночь в Москву придут морозы до –19 градусов. "В выходные 8 и 9 января в столице будет пусть и морозно, до –17 днем, но солнечно и ясно.

Самые крепкие москвичи, которых не испугает мороз, смогут покататься на коньках в городских парках и поймать редкое солнце", – подчеркнул руководитель группы метеопрогнозирования "Яндекс.Погоды" Александр Ганьшин.