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4 часа назад

Погода в Москве: Москвичам рассказали о погоде на Новый год и Рождество

Перед Новым годом москвичей ждет мягкая и солнечная погода. 30 и 31 декабря температура воздуха не опустится ниже –6 градусов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Погода".

Москвичам рассказали о погоде на Новый год и Рождество
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванкопортал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Однако уже 1 января столбики термометров в столице поднимутся до 0 градусов. В рождественскую же ночь в Москву придут морозы до –19 градусов. "В выходные 8 и 9 января в столице будет пусть и морозно, до –17 днем, но солнечно и ясно.

Самые крепкие москвичи, которых не испугает мороз, смогут покататься на коньках в городских парках и поймать редкое солнце", – подчеркнул руководитель группы метеопрогнозирования "Яндекс.Погоды" Александр Ганьшин.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что москвичей в ближайшие дни ожидают резкие скачки атмосферного давления. В понедельник, 20 декабря, прогнозируется давление 733 миллиметра ртутного столба, а ко вторнику, 21 декабря, оно повысится сразу на 20 единиц.

Погода,Новости Москвы,Общество,Роман Вильфанд,
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