Москвичей ждет самый холодный день за последние 40 лет

Ближайшая среда, 22 декабря, станет в Москве самым холодным днем с 1978 года. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Будущая неделя, по его словам, будет по-настоящему морозной. Уже предстоящей ночью в столичном регионе температура воздуха упадет до минус 4-9 градусов, а в понедельник днем будет не выше минус 7-12 градусов, вечером - минус 10-15 градусов.