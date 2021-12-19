Москвичей предупредили об увеличении высоты сугробов

Высота снежного покрова в Москве выросла до 27 сантиметров. Синоптики предупредили, что в течение дня она продолжит увеличиваться, сообщает Telegram-канал «Говорит и показывает Москва».

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Минувшей ночью столица оказалась в центре теплого атмосферного фронта. Высота сугробов в Тушине поднялась до 27 сантиметров, а в районе МГУ прирост осадков за ночь составил пять миллиметров — снежный покров подрос до 24 сантиметров. На ВДНХ за 12 часов также выпало пять миллиметров осадков, высота сугробов достигла 23 сантиметров.

По прогнозам специалистов, влияние циклона в Москве сохранится, поэтому в течение дня высота снега увеличится еще на несколько сантиметров.