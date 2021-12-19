Аномалии и катаклизмы: неутешительный прогноз погоды на 2022 год

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд дал метеопрогноз в СМИ на 2022 год. Он рассказал, в каких регионах страны стоит ждать температурных аномалий и природных катаклизмов.

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«Могу сказать только, что в северных регионах нашей страны вероятность пожаров повышается. В связи с глобальным потеплением там чаще стали возникать антициклоны», – заявил эксперт.

Он подчеркнул, что на данный момент сложно спрогнозировать, где могут произойти те или иные природные аномалии.

Роман Вильфанд также призвал не забывать, что чаще всего причиной пожаров, например, становится не природа, а человек. Ученый отметил, что следующий год будет достаточно прохладным. Причина этого кроется в климатическом явлении, получившем название Ла-Нинья. Чаще всего данный природный феномен, при котором вода в тропической зоне Тихого океана становится холоднее, чем обычно, приводит к понижению температуры в глобальном масштабе. В связи с этим 2022 год в России может быть не столь жарким, как нынешний.

Вильфанд рассказал и о последствиях глобального потепления для России. По его словам, на юге европейской части страны климат будет становиться все более засушливым, осадков будет выпадать все меньше. При этом число природных аномалий будет расти. Особенно это касается волн аномальной жары летом, передает «Парламентская Газета».