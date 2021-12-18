Москвичам рассказали о самом холодном дне следующей недели

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

В четверг, 23 декабря, температура в столице может опуститься до минус 25 градусов, по области — до минус 28 градусов. Об этом «Вечерней Москве» рассказала метеоролог Татьяна Позднякова.

По словам специалиста, уже в ближайшее время москвичей ждет резкое похолодание.

— Завтра довольно много снега может выпасть: где-то 5–9 сантиметров. Потом температура будет понижаться: минус 5–10 градусов в течение всех суток, самым холодным днем будет четверг, 23-е число, — отметила собеседница «ВМ».

В четверг температура в ночные часы в Москве может понижаться до минус 23–25 градусов и до 28 градусов — по области. Около минус 20 градусов прогнозируется даже в дневные часы. Температура в этот период будет на 7–10 градусов ниже нормы, заметила Позднякова.

Пока говорить о возврате погоды к норме не приходится, подчеркнула метеоролог.

— Повышения до нормы мы не видим. Может быть, к следующим выходным — во всяком случае, некоторые модели так показывают, — заключила она.