«Желтый» уровень опасности продлили в Москве и Подмосковье из-за гололедицы до 20 декабря. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Фото: : Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва : Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

До этого опасный прогноз действовал до 23:00 четверга, 16 декабря.

Теперь же период предупреждения заканчивается в 06:00 понедельника, 20 декабря.

В субботу, 18 декабря, жителей столичного региона ожидает облачная погода. В течение дня возможен небольшой снег и гололедица. В Москве днем прогнозируется от минус трех до минус одного градуса. Ночью похолодает до минус четырех градусов.

В Подмосковье столбики термометров днем будут колебаться от минус шести до минус одного, а ночью жителей области ожидает до семи градусов мороза.