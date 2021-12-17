Москвичей предупредили об "ультраполярном вторжении"

«В декабре бывают метели, снег, да и ветер до 17 м/с - это не так много. В этом нет ничего необычного для декабря. Любой снегопад в Москве вызывает пробки. А учитывая, что к Новому году и погоду не надо портить, - все равно 8-9, а то и 10 баллов, - еще хуже будет на дорогах», - сказал синоптик.