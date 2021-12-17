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44 минуты назад

Москвичей предупредили об "ультраполярном вторжении" из Арктики

Москву на следующей неделе ждет «ультраполярное вторжение», снегопад и рекордные морозы, пишет НСН со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

Москвичей предупредили об "ультраполярном вторжении"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам синоптика, через центр европейской части России с севера будет перемещаться быстрый «ныряющий» циклон, который так назван из-за резкой смены направления движения.

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«Это будет сопровождаться усилением ветра, аномально низким давлением, снегопадами, метелями и, что самое неприятное, вслед за ним придет мощная холодная волна и сильно похолодает. Будет поступать очень холодный воздух из акватории Карского моря, и случится так называемое ульраполярное вторжение», - пояснил Леус.

Он отметил, что, возможно, в ночь на вторник в столице будет побит температурный рекорд этой зимы, составлявший минус 17 градусов. Погода будет на 10-12 градусов ниже нормы, и этот период может продлится дней пять и даже дольше.

Москвичей предупредили о «циклонище» и морозах

Ранее сообщалось, что 19 декабря в Москве ожидается сильная метель с усилением ветра до 17 м/с. По словам Леуса, столице следует готовиться к 10-балльным пробкам.

«В декабре бывают метели, снег, да и ветер до 17 м/с - это не так много. В этом нет ничего необычного для декабря. Любой снегопад в Москве вызывает пробки. А учитывая, что к Новому году и погоду не надо портить, - все равно 8-9, а то и 10 баллов, - еще хуже будет на дорогах», - сказал синоптик.

Он рекомендовал переждать холода в теплых городских квартирах.

«Многие уже начали отдыхать, уехали в свои загородные дома, но, если ты в городе живешь, у тебя надежда на городские власти, а там ты должен сам заботиться, чтобы выехать на автомобиле, а в доме тепло было», - пояснил Леус.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в середине следующей недели «мы достигнем дна холодного, морозного колодца и окажемся в самом ядре арктического мешка», писало НСН.

По его словам, мы будем находиться в аномально морозных воздушных массах чуть ли не до 12 января. Это будет самый холодный период этой зимой - настоящие русские морозы и много снега.

Погода,Новости Москвы,Евгений Тишковец,
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