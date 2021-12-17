Москвичей предупредили об "ультраполярном вторжении"

Москву на следующей неделе ждет «ультраполярное вторжение», снегопад и рекордные морозы, пишет НСН со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.
По словам синоптика, через центр европейской части России с севера будет перемещаться быстрый «ныряющий» циклон, который так назван из-за резкой смены направления движения.
«Это будет сопровождаться усилением ветра, аномально низким давлением, снегопадами, метелями и, что самое неприятное, вслед за ним придет мощная холодная волна и сильно похолодает. Будет поступать очень холодный воздух из акватории Карского моря, и случится так называемое ульраполярное вторжение», - пояснил Леус.
Он отметил, что, возможно, в ночь на вторник в столице будет побит температурный рекорд этой зимы, составлявший минус 17 градусов. Погода будет на 10-12 градусов ниже нормы, и этот период может продлится дней пять и даже дольше.
Ранее сообщалось, что 19 декабря в Москве ожидается сильная метель с усилением ветра до 17 м/с. По словам Леуса, столице следует готовиться к 10-балльным пробкам.
«В декабре бывают метели, снег, да и ветер до 17 м/с - это не так много. В этом нет ничего необычного для декабря. Любой снегопад в Москве вызывает пробки. А учитывая, что к Новому году и погоду не надо портить, - все равно 8-9, а то и 10 баллов, - еще хуже будет на дорогах», - сказал синоптик.
Он рекомендовал переждать холода в теплых городских квартирах.
«Многие уже начали отдыхать, уехали в свои загородные дома, но, если ты в городе живешь, у тебя надежда на городские власти, а там ты должен сам заботиться, чтобы выехать на автомобиле, а в доме тепло было», - пояснил Леус.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в середине следующей недели «мы достигнем дна холодного, морозного колодца и окажемся в самом ядре арктического мешка», писало НСН.
По его словам, мы будем находиться в аномально морозных воздушных массах чуть ли не до 12 января. Это будет самый холодный период этой зимой - настоящие русские морозы и много снега.