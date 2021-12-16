Сплошные отклонения от нормы: чего ждать от весны 2022 года

Долгосрочные прогнозы на весну 2022 позволяют определить вероятность того, насколько средняя температура отклонится от климатической нормы.

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Сегодня из-за большой изменчивости погоды синоптики не стремятся давать точную оценку на теплый сезон.

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Когда наступит метеорологическая весна 2022?

По прогнозам международных исследовательских институтов, весна 2022 начнется согласно календарю. Климатическая обстановка будет в пределах нормы с небольшими отклонениями температур. Однако, это не исключает возможности кратковременных морозов в марте и апреле.

В Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) прогнозируют в начале марта температуры на 0,5-1 градус выше средней климатической нормы.

На севере, в северо-западном регионе и в европейском центре России ожидается немного больше дождей, временами мокрый снег. Атмосферные баталии с сильными ветрами пройдут в стороне от Черноземья и среднего Поволжья. На юге будет временами штормить: здесь развернуться активные морские циклоны.

В прогнозе, опубликованном NOAA, на трехмесячный период с января по март говорится о повышенной температуре в европейской России. Только в восточных областях, Предуралье будет на 1-2 градуса холоднее среднего. В марте, апреле, мае весна 2022 погода потеплеет: синоптики ожидают положительное отклонение от нормы на 2-4 градуса.

Март окажется самым теплым месяцем весны 2022. Согласно предварительному прогнозу, в долгосрочной перспективе погода в ЦФО будет радовать положительными температурными аномалиями. В апреле и мае в целом температуры останутся близкими к долгосрочным средним значениям.

Весна 2022: прогноз на март, апрель, май по осадкам?

Согласно прогностическим расчетам NOAA, погода в марте, апреле, мае в центре и на востоке европейской России не будет беспокоить аномальным количеством осадков. Заметные отклонения от норм ожидаются на юге и северо-западе.

Весной 2022 в Западной Сибири и на юге центральной части прогнозируются частые дожди. В марте не исключены снежные атаки на фоне холодных арктических волн. Дальний Восток будет испытывать натиск циклонов. В Якутии прогнозируется засушливый апрель.

В Европейской метеослужбе Copernicus погоду определяют по различным климатическим моделям, что позволяет получать более точный долгосрочный прогноз. В связи с изменениями климата синоптики ожидают теплую весну 2022 с отклонениями температуры на большей части России в среднем на 0,5-2 градуса.

Чем сезонный прогноз на весну 2022 отличается от ежедневного прогнозирования погоды?

Синоптики предупреждают о том, что долгосрочные сезонные прогнозы погоды на весну 2022 не очень надежны. Особенно в европейской части России. Здесь нет аналогичных периодических изменений, как в тропиках, где колебания ENSO (Эль-Ниньо и Ла-Нинья) могут быть использованы в прогнозировании.

В низких широтах (в тропиках) сезонное прогнозирование погоды на весну 2022 немного более надежно, чем в Европе, потому что тип погоды там в значительной степени зависит от колебаний температуры морской воды. На нас же больше влияют внезапные, сиюминутные факторы: полярный вихрь, североатлантическое колебание (САК).

Наша погода весной 2022 будет зависеть от колебаний атмосферного давления, силы, направления западных ветров и штормовых образований в Северной Атлантике.

В целом, в большинстве метеорологических институтов сезонное прогнозирование бывает достаточно точным. Прогностические модели на шесть месяцев нельзя использовать для надежного определения, какие погодные явления предстоит пережить весной 2022 года.

Погодные условия на марте, апреле, май еще сложнее определить из-за часто меняющихся климатических факторов, поэтому метеоцентры публикуют общие тенденции и средние температурные изменения в сезоне.

Если синоптики говорят, что весна будет теплее, чем обычно, это может означать, что все месяцы будут мягче, чем обычно, или температура большую часть времени будет превышать средние значения.

Следует отметить, что при ежедневном прогнозировании для сравнения берется погода за последние 10 лет. Для определения сезонных тенденции используются 20 и 30-летние периоды.