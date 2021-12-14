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3 часа назад

Погода в Москве: В Москве похолодает до -34 градусов

Не успела Москва оправиться после рекордного снегопада, принесшего на улицы 20% месячной нормы осадков, как прогнозы готовят ей очередные сюрпризы. О них уже упоминалось в начале декабря. Речь о двадцатиградусных морозах, которые будут периодически сменяться оттепелями. Первые ощутимые -17 были зафиксированы на прошлой неделе. А сейчас на портале GISMETEO появился прогноз, согласно которому температура понизится до -33 градусов в ночь на 22 декабря.

20 декабря, в понедельник, столбики термометров будут оставаться примерно такими же, как сейчас – легкий минус, небольшой плюс или ноль. А уже ночью упадут до -25. Самый большой ночной показатель отмечен в четверг 23 декабря – это -34 градуса. Дневная температура не будет кардинально отличаться, GISMETEO сообщает о показателях от -26 до -24.

Однако важно учитывать, что это довольно долгосрочный прогноз. Сейчас на календаре только 14-е число.

«Долгосрочные прогнозы являются фоновыми. Их оправдываемость варьируется от 60 до 70%», - неоднократно отмечал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Поэтому теплолюбивым жителям столичного региона не нужно заранее паниковать. Многое может поменяться в одночасье, осень нас к этому приучила. Но в целом возвращение морозов однозначно ожидается.

Москва попала в барическую седловину

Сегодня же в Москве и Подмосковье облачно и скользко. До 23:00 продлен «желтый» уровень погодной опасности в связи с гололедицей. В некоторых районах сохраняется ночной туман с низкой видимостью.

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