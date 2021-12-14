Москва попала в барическую седловину

Столичный регион сегодня оказался в барической седловине — области давления между двумя циклонами и двумя антициклонами. Об этом пишет портал «Метеоновости».

По данным синоптиков, под влиянием западного циклона пик похолодания в Москве и области сменится резким потеплением, и в течение суток температура практически не будет отличаться.

Москвичей и гостей столицы 14 декабря ждет облачная с прояснениями погода, без существенных осадков.

«Максимальная температура воздуха в Москве -3..-1, по области -6..-1 градус. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха около 75%», - пояснили метеорологи.

Также местами пройдет небольшой снег. Атмосферное давление в середине дня составит 756 мм рт. ст, что выше климатических значений.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в четверг, 16 декабря, в столице ожидается резкое потепление. А к пятнице температурная аномалия в Москве составит уже 4°C.