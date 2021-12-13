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2 часа назад

На Москву обрушится рекордный за 10 лет снегопад

Москвичей в ближайшие сутки ожидает снегопад, который случается в середине декабря раз в 10 лет. Об этом РИА Новости заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, снег в Москве пойдет после 15.00. Снегопад будет постепенно усиливаться и достигнет своего пика после полуночи. Видимость может ухудшиться до 1000-1500 метров.

«В общей сложности за ближайшие 15 часов выпадет до 8-13 мм осадков при месячной норме декабря 56 мм. Такие мощные снегопады, согласно метеостатистике, в середине декабря в среднем бывают не чаще одного раза в 10 лет», - пояснил синоптик.

Евгений Тишковец также отметил, что в результате высота сугробов в Москве вырастет на 60%, с 13 до 21 см.

В Москве появятся аномально высокие сугробы

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в четверг, 16 декабря, в столице ожидается сильное потепление. А к пятнице температурная аномалия в Москве составит уже 4°C.

Погода,Новости Москвы,Видео,Евгений Тишковец,РИА Новости,
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