На Москву обрушится рекордный за 10 лет снегопад

Москвичей в ближайшие сутки ожидает снегопад, который случается в середине декабря раз в 10 лет. Об этом РИА Новости заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, снег в Москве пойдет после 15.00. Снегопад будет постепенно усиливаться и достигнет своего пика после полуночи. Видимость может ухудшиться до 1000-1500 метров.

«В общей сложности за ближайшие 15 часов выпадет до 8-13 мм осадков при месячной норме декабря 56 мм. Такие мощные снегопады, согласно метеостатистике, в середине декабря в среднем бывают не чаще одного раза в 10 лет», - пояснил синоптик.

Евгений Тишковец также отметил, что в результате высота сугробов в Москве вырастет на 60%, с 13 до 21 см.