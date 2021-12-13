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40 минут назад

В Москву придет вторая волна морозов

Оттепель в Москве будет незначительной и к выходным сменится второй волной морозов. Такой прогноз дал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Instagram.

По словам синоптика, к концу недели в столице появятся аномально высокие сугробы.

«Зима отступит на шаг, чтобы сделать два шага вперед! Потепление не будет критичным и сменится снегопадами и морозами», — отметил он.

В первой половине недели ночная температура вырастет и составит от +1 градуса до -6 градусов. Дневные же температуры начнут приближаться к нулевой отметке.

«Все это будет происходить в условиях высокой влажности, ухудшения видимости и выпадения небольшого снега», — предупредил метеоролог, добавив, что понедельник и ночь на вторник станут исключением. В этот промежуток в столице пройдут интенсивные снегопады.

При этом с наступлением выходных зима «вернет позиции» — тогда циклон принесет обильные снегопады, а в темное время суток вновь ожидается похолодание.
Погода,Видео,Евгений Тишковец,
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