Оттепель в Москве будет незначительной и к выходным сменится второй волной морозов. Такой прогноз дал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Instagram.
По словам синоптика, к концу недели в столице появятся аномально высокие сугробы.
«Зима отступит на шаг, чтобы сделать два шага вперед! Потепление не будет критичным и сменится снегопадами и морозами», — отметил он.
В первой половине недели ночная температура вырастет и составит от +1 градуса до -6 градусов. Дневные же температуры начнут приближаться к нулевой отметке.
«Все это будет происходить в условиях высокой влажности, ухудшения видимости и выпадения небольшого снега», — предупредил метеоролог, добавив, что понедельник и ночь на вторник станут исключением. В этот промежуток в столице пройдут интенсивные снегопады.