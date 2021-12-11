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48 минут назад

Синоптики спрогнозировали резкое потепление в Москве

В Москву придет резкое потепление. Такой прогноз синоптиков передает РИА Новости в субботу, 11 декабря.

Москву накроет резкое потепление
Фото: ТАССТАСС

По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, потепление в столице ожидается в ближайшее воскресенье. На следующей рабочей неделе днем температура в московском регионе будет колебаться от минус 2 до плюс 2 градусов, по ночам — от минус 3 до минус 7 градусов.

«После самой холодной с начала зимы ночи, которую пережила Москва с пятницы на субботу, с температурой минус 17 градусов, уже ближайшей ночью в столице минус 11-13, а завтра днем температура вернется в рамки климата и составит минус 2-4 градуса. Это довольно резкое и существенное потепление. Его причиной станет приближающийся с запада теплый атмосферный фронт», — рассказал Леус.

Он также отметил, что 12 декабря на улице будет облачно с неустойчивыми прояснениями, облака будут высокие и тонкие, а во второй половине дня повысится вероятность осадков в виде небольшого снега.

Москвичей предупредили о новой аномалии

Ранее сообщалось о сильнейшем за послевоенную историю снегопаде в Москве. «Такого снегопада в этот день не было с 1949 года. Тогда в осадкомеры базовой метеостанции ВДНХ попало 12,7 миллиметра, что до сих пор является рекордным показателем за всю послевоенную историю», — заявил ведущий сотрудник «Фобоса» Евгений Тишковец.

Погода,Новости Москвы,Евгений Тишковец,РИА Новости,
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