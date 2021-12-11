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39 минут назад

Погодные качели: резкое потепление ожидает Москву ночью

Передышка перед праздниками. В ближайшие часы Москву ждет резкое потепление. Уже этой ночью морозы начнут слабеть, температура не опустится ниже 11 градусов, передает «МИР 24».

Москвичей предупредили о погодных качелях
Фото: ТАССТАСС

Завтра днем минус два-четыре. Всему виной теплый атмосферный фронт, приближающийся к российской столице с запада. Ясного неба он не принесет, солнце заволокут высокие облака. Зато погода будет комфортной для прогулок.

Практически всю следующую неделю днем будут температурные качели от минус двух до плюс двух. Единственное неудобство – небольшие осадки в виде мокрого снега.

Погода,Новости Москвы,
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