Москвичей предупредили о погодных качелях

Передышка перед праздниками. В ближайшие часы Москву ждет резкое потепление. Уже этой ночью морозы начнут слабеть, температура не опустится ниже 11 градусов, передает «МИР 24».

Фото: ТАСС ТАСС

Завтра днем минус два-четыре. Всему виной теплый атмосферный фронт, приближающийся к российской столице с запада. Ясного неба он не принесет, солнце заволокут высокие облака. Зато погода будет комфортной для прогулок.