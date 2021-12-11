Москвичей предупредили о погодных качелях

Передышка перед праздниками. В ближайшие часы Москву ждет резкое потепление. Уже этой ночью морозы начнут слабеть, температура не опустится ниже 11 градусов, передает «МИР 24».
Завтра днем минус два-четыре. Всему виной теплый атмосферный фронт, приближающийся к российской столице с запада. Ясного неба он не принесет, солнце заволокут высокие облака. Зато погода будет комфортной для прогулок.
Практически всю следующую неделю днем будут температурные качели от минус двух до плюс двух. Единственное неудобство – небольшие осадки в виде мокрого снега.