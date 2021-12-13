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12 часов назад

МЧС перешло на постоянный контроль трасс

Новгородской области аэромобильные группировки в составе более 100 спасателей и порядка 20 единиц высокопроходимой техники продолжают оказывать адресную помощь населению, а также помощь в восстановлении электроснабжения", - сообщили в пресс-службе МЧС.

В Кировской области особое внимание в районе поста ДПС на автодороге Р-176. В Ульяновской области развернут мобильный пункт обогрева на потенциально опасном участке дороги в 5 км от села Архангельское Чердаклинского района. В Пензенской области проверена готовность пунктов обогрева на пересечении трассы М5 "Урал" и автодороги "Саратов - Нижний Новгород".

Погода,ГИБДД,МЧС,
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