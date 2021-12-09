Синоптик рассказал, когда в столице ослабнет мороз

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде, которая ожидается в столице в ближайшие дни. Об этом сообщает «Москва 24».
«Нам стоит ожидать два с половиной холодных дня с температурой ночью и утром -15...-20 градусов. Днем будет от -10 до -15, но при этом голубое небо и солнце», – отметил он.
Шувалов уточнил, что ослабление морозов ожидается в воскресенье, а в понедельник установится температура до -1...-3 градусов. По словам метеоролога, фронтальная зона атлантического циклона подходит с запада, из-за этого могут выпасть небольшие осадки в виде снега.
«Вот это ослабление морозов и потепление охватит практически весь север, который долго замерзал, и весь север европейской территории России», – добавил Шувалов.