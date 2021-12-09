В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 73.60EUR 83.34
Войти в почту
29 минут назад

Погода в Москве: Синоптик рассказал, когда в столице ослабнет мороз

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде, которая ожидается в столице в ближайшие дни. Об этом сообщает «Москва 24».

Синоптик рассказал, когда в столице ослабнет мороз
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нам стоит ожидать два с половиной холодных дня с температурой ночью и утром -15...-20 градусов. Днем будет от -10 до -15, но при этом голубое небо и солнце», – отметил он.

Шувалов уточнил, что ослабление морозов ожидается в воскресенье, а в понедельник установится температура до -1...-3 градусов. По словам метеоролога, фронтальная зона атлантического циклона подходит с запада, из-за этого могут выпасть небольшие осадки в виде снега.

«Вот это ослабление морозов и потепление охватит практически весь север, который долго замерзал, и весь север европейской территории России», – добавил Шувалов.

Погода,Новости Москвы,Общество,Александр Шувалов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители