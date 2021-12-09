Москвичей предупредили о «ненецком» морозе

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что Москву 10 декабря ждет «ненецкий» мороз - с температурами на десять градусов ниже нормы. Об этом сообщает РИА Новости.
«Погода на 50 дней опережает свое развитие», - заявил метеоролог.
По словам Вильфанда, это связано с захватившей Москву холодной частью «мощнейшего» антициклона. Он отметил, что в четверг, 9 декабря, температуры в Москве соответствуют самому холодному дню года (по климатической статистике) - 31 января.
В пятницу, 10 декабря, антициклон окажется еще ближе к Москве и температуры будут ниже нормы на 8-10 градусов.
«Это будет климатической нормой для Нарьян-Мара. Очень серьезные морозы», - предупредил Вильфанд.
Минимальные ночные температуры в московском регионе составят 22 градуса мороза, максимальные - минус 13-15 градусов.
В центре «Фобос» ранее рассказали, что в субботу, 11 декабря, температуры в Москве и области будут примерно такими же - до минус 20 градусов по ночам. По расчетам метеорологов, морозы отступят к воскресенью, 12 декабря. В последний день недели ожидается около минус двух - минус четырех градусов, а 13 декабря будет еще на один градус теплее.