Москвичей предупредили о «ненецком» морозе

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что Москву 10 декабря ждет «ненецкий» мороз - с температурами на десять градусов ниже нормы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Погода на 50 дней опережает свое развитие», - заявил метеоролог.

По словам Вильфанда, это связано с захватившей Москву холодной частью «мощнейшего» антициклона. Он отметил, что в четверг, 9 декабря, температуры в Москве соответствуют самому холодному дню года (по климатической статистике) - 31 января.

В пятницу, 10 декабря, антициклон окажется еще ближе к Москве и температуры будут ниже нормы на 8-10 градусов.

«Это будет климатической нормой для Нарьян-Мара. Очень серьезные морозы», - предупредил Вильфанд.

Минимальные ночные температуры в московском регионе составят 22 градуса мороза, максимальные - минус 13-15 градусов.