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5 часов назад

В Москву придут январские морозы

В Москве и Подмосковье в четверг, 9 декабря, ожидаются январские морозы до минус 10-12 градусов. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщает ТАСС.

По прогнозам метеоролога, в столице температура воздуха опустится до -8…10 градусов, а в Подмосковье — до -7…12 градусов. Такие показатели ниже, чем среднестатистические в январе — нормой считается -8 градусов.

«Погода обуславливается влиянием скандинавского антициклона, который вытеснит снеговые облака за пределы Московской области. Сейчас снег идет, скажем так, в южной половине, юго-восточной», — заявил Тишковец.

Синоптик добавил, что в четверг ожидается переменная облачность и ветер со скоростью 2-7 м/c. По словам Тишковца, холодный атмосферный фронт уже принес в Москву и область до 10% месячной нормы осадков.

Напомним, что ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила жителей Москвы и Подмосковья о морозной погоде без осадков в грядущие выходные. По ее словам по ночам в столице ожидается температура до -13…15, а по области — до -18 градусов.
Погода,Видео,Евгений Тишковец,Татьяна Позднякова,ИТАР-ТАСС,
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