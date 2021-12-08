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1 час назад

Погода в Москве:  Вильфанд рассказал, надолго ли задержатся морозы в Москве

На Москву надвигается мощный антициклон. Об этом в эфире телеканала Москва 24 рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Вильфанд рассказал, надолго ли задержатся морозы в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в столице значительно похолодает и повысится атмосферное давление. 9 декабря этот показатель окажется на уровне 755 миллиметров ртутного столба, что на 7–8 значений выше нормы. В пятницу и субботу давление может подняться до 763 миллиметров.

"Уже сегодня ночью температура будет минимальная – -10…-12 градусов, даже до -15. Дневные температуры в четверг будут такими же, как ночные. Это достаточно холодно", – отметил Вильфанд.

Согласно прогнозам, в пятницу ночью в столице столбики термометров могут опуститься до -15…-17 градусов, а днем температура составит -11…-13 градусов. В субботу температурный фон не изменится.

Однако синоптик рассказал, что в этот период почти не будет осадков.

"Снега уже выпало достаточно. Настоящая зимняя погода с морозом. Нужно получать удовольствие, но готовиться к тому, что это холодная погода", – добавил метеоролог.

Вильфанд подчеркнул, что в воскресенье антициклон переместится дальше, температура немного повысится. Столбики термометров в Москве поднимутся до -9…-14 градусов.

"Казалось бы, ух какой мороз, но это будет уже потепление", – заключил синоптик.

Ранее сообщалось, что столичные власти повысили температуру в городской системе отопления в связи с прогнозируемыми морозами.

В комплексе городского хозяйства объяснили, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбираются в соответствии с прогнозируемой синоптиками температурой воздуха. Корректировка осуществляется автоматически под контролем диспетчерских служб.

Погода,Новости Москвы,Общество,Роман Вильфанд,Правительство Москвы,
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