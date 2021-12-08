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1 час назад

До -18: в Москву придут морозы

Морозная погода без осадков и повышение атмосферного давления ожидается в грядущие выходные в Москве. Как рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, ночью в столице ожидается температура -13…15, а по области – до -18 градусов.

До -18: в Москву придут морозы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Погода будет морозная, ее будет определять область повышенного атмосферного давления, атмосферное давление будет единиц на 10 выше климатической нормы. Мороз начнет усиливаться уже сегодня, в течение суток температура будет понижаться и в последующие дни мороз станет крепнуть», — заявила Позднякова.

Самым холодным будет день пятницы, 10 декабря — в Москве температура ночью опустится до -14…16 градусов, днем будет -11…13 градусов.

В ночь на субботу в столице ожидается температура -13…15, по области – до -18 градусов, с переменной облачностью, без осадков. Днем субботы осадков также не ожидается: термометры покажут от -6 до -8 градусов в Москве и от -5 до -10 градусов в Подмосковье.

«В воскресенье погода облачная с прояснениями, без осадков. Минимальная температура: минус 6-11, дневная температура – минус 1-6», — заключила синоптик.

Погода,
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