До -18: в Москву придут морозы

Морозная погода без осадков и повышение атмосферного давления ожидается в грядущие выходные в Москве . Как рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, ночью в столице ожидается температура -13…15, а по области – до -18 градусов.

«Погода будет морозная, ее будет определять область повышенного атмосферного давления, атмосферное давление будет единиц на 10 выше климатической нормы. Мороз начнет усиливаться уже сегодня, в течение суток температура будет понижаться и в последующие дни мороз станет крепнуть», — заявила Позднякова.

Самым холодным будет день пятницы, 10 декабря — в Москве температура ночью опустится до -14…16 градусов, днем будет -11…13 градусов.

В ночь на субботу в столице ожидается температура -13…15, по области – до -18 градусов, с переменной облачностью, без осадков. Днем субботы осадков также не ожидается: термометры покажут от -6 до -8 градусов в Москве и от -5 до -10 градусов в Подмосковье.