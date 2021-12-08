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15 минут назад

Вильфанд: Четыре региона России окажутся в эпицентре холода

Аномально холодная погода продержится до конца недели в Архангельской и Магаданской областях, а также в Карелии и на Чукотке. Температура воздуха в этих регионах будет ниже нормы на 7-11 градусов, пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Четыре региона России окажутся в эпицентре аномального холода
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Архангельской области по ночам до 21 градуса мороза, в Карелии - до 23. Что касается двух дальневосточных регионов - в Магаданской области и на Чукотке воздух остынет еще больше - до -49 градусов.

Тем временем, в центре европейской части России - погодная лихорадка: неделя началась с оттепели и интенсивных осадков. Но уже к вечеру 8 декабря столбики термометров опустятся до -9 градусов. Ожидается сильная гололедица.

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Самым холодным днем недели станет 9 декабря - даже днем будет -8...-10 градусов, а ночью до -13. Но к выходным потеплеет до +3 градусов.

Погода,Общество,ИТАР-ТАСС,
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