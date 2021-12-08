Четыре региона России окажутся в эпицентре аномального холода

Аномально холодная погода продержится до конца недели в Архангельской и Магаданской областях, а также в Карелии и на Чукотке. Температура воздуха в этих регионах будет ниже нормы на 7-11 градусов, пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

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В Архангельской области по ночам до 21 градуса мороза, в Карелии - до 23. Что касается двух дальневосточных регионов - в Магаданской области и на Чукотке воздух остынет еще больше - до -49 градусов.

Тем временем, в центре европейской части России - погодная лихорадка: неделя началась с оттепели и интенсивных осадков. Но уже к вечеру 8 декабря столбики термометров опустятся до -9 градусов. Ожидается сильная гололедица.