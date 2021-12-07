Москвичам пообещали резкое похолодание

На смену снегопадам в Москве придут морозы, рассказали специалисты центра погоды «Фобос».
Похолодание начнется в ночь на 8 декабря, и к вечеру среды температура достигнет минус 7-9 градусов. В течение ближайших двух суток морозы будут усиливаться.
Вечером в четверг столбики термометров опустятся до минус 10 градусов, а апогей похолодания придется на пятницу, когда температура в столице понизится до минус 15-17 градусов, а по области морозы будут достигать 20 градусов. По прогнозам синоптиков, такая же погода будет и в субботу.
В воскресенье холода начнут отступать, днем ожидается до минус 2-4 градусов.
7 декабря Москва оказалась во власти южного циклона, столицу накрыл сильнейший снегопад. Во второй половине дня пик ненастья миновал, но небольшой снег продолжает идти.