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13 минут назад

Москвичам пообещали резкое похолодание

На смену снегопадам в Москве придут морозы, рассказали специалисты центра погоды «Фобос».

Похолодание начнется в ночь на 8 декабря, и к вечеру среды температура достигнет минус 7-9 градусов. В течение ближайших двух суток морозы будут усиливаться.

Вечером в четверг столбики термометров опустятся до минус 10 градусов, а апогей похолодания придется на пятницу, когда температура в столице понизится до минус 15-17 градусов, а по области морозы будут достигать 20 градусов. По прогнозам синоптиков, такая же погода будет и в субботу.

В воскресенье холода начнут отступать, днем ожидается до минус 2-4 градусов.

7 декабря Москва оказалась во власти южного циклона, столицу накрыл сильнейший снегопад. Во второй половине дня пик ненастья миновал, но небольшой снег продолжает идти.

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