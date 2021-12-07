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3 часа назад

Сильнейший за 72 года снегопад накрыл Москву

8-балльные пробки на дорогах, ночная метель, сотни аварий и усиленная работа всех городских служб — все это о последствиях снегопада, который обрушился на российскую столицу 7 декабря. Синоптики уже назвали его рекордным для календарного начала зимы, столько снега в этот период в Москве последний раз фиксировали более 70 лет назад, в 1949 году.

Пробка на Тверской улице в Москве, 7 декабря 2021 года
1/17 Пробка на Тверской улице в Москве, 7 декабря 2021 года
Фото: Юрий Воронцов/«Газета.Ru»
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Во время снегопада в Москве, 7 декабря 2021 года
2/17 Во время снегопада в Москве, 7 декабря 2021 года
Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»
Работа оперативных служб на месте падения автомобиля такси в Москву-реку на Бережковской набережной, 7 декабря 2021 года
3/17 Работа оперативных служб на месте падения автомобиля такси в Москву-реку на Бережковской набережной, 7 декабря 2021 года
Фото: Агентство «Москва»
Во время снегопада в Москве, 7 декабря 2021 года
4/17 Во время снегопада в Москве, 7 декабря 2021 года
Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»
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Во время снегопада в Москве, 7 декабря 2021 года
5/17 Во время снегопада в Москве, 7 декабря 2021 года
Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»
Во время снегопада в Москве, 7 декабря 2021 года
6/17 Во время снегопада в Москве, 7 декабря 2021 года
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
Девушки фотографируются на фоне новогодней елки у ГУМа во время снегопада в Москве, 7 декабря 2021 года
7/17 Девушки фотографируются на фоне новогодней елки у ГУМа во время снегопада в Москве, 7 декабря 2021 года
Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»
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Во время снегопада в Москве, 7 декабря 2021 года
8/17 Во время снегопада в Москве, 7 декабря 2021 года
Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»
Женщина идет вдоль Ленинского проспекта во время снегопада в Москве, 7 декабря 2021 года
9/17 Женщина идет вдоль Ленинского проспекта во время снегопада в Москве, 7 декабря 2021 года
Фото: Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Во время снегопада в Москве, 7 декабря 2021 года
10/17 Во время снегопада в Москве, 7 декабря 2021 года
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
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Работа оперативных служб на месте падения автомобиля такси в Москву-реку на Бережковской набережной, 7 декабря 2021 года
11/17 Работа оперативных служб на месте падения автомобиля такси в Москву-реку на Бережковской набережной, 7 декабря 2021 года
Фото: Агентство «Москва»
Работа оперативных служб на месте падения автомобиля такси в Москву-реку на Бережковской набережной, 7 декабря 2021 года
12/17 Работа оперативных служб на месте падения автомобиля такси в Москву-реку на Бережковской набережной, 7 декабря 2021 года
Фото: Агентство «Москва»
Сотрудники коммунальной службы в Александровском саду во время снегопада. По данным центра «Фобос», в течение дня в Москве может выпасть до четверти месячной нормы осадков, 7 декабря 2021 года
13/17 Сотрудники коммунальной службы в Александровском саду во время снегопада. По данным центра «Фобос», в течение дня в Москве может выпасть до четверти месячной нормы осадков, 7 декабря 2021 года
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Во время снегопада в Москве, 7 декабря 2021 года
14/17 Во время снегопада в Москве, 7 декабря 2021 года
Фото: Агентство «Москва»
Мужчина у мавзолея Ленина на Красной площади во время снегопада в Москве, 7 декабря 2021 года
15/17 Мужчина у мавзолея Ленина на Красной площади во время снегопада в Москве, 7 декабря 2021 года
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Во время снегопада в Москве, 7 декабря 2021 года
16/17 Во время снегопада в Москве, 7 декабря 2021 года
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Солдаты роты Почетного караула у Вечного огня во время снегопада в Москве, 7 декабря 2021 года
17/17 Солдаты роты Почетного караула у Вечного огня во время снегопада в Москве, 7 декабря 2021 года
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Ожидается, что всего за ближайшие сутки в городе может выпасть до 15 см снега. При этом во второй половине дня во вторник температура воздуха может подняться выше 0 градусов. Не исключено, что снегопад превратится в дождь со льдом.

С каждым часом ситуация на дорогах ухудшается. В одном из многих ДТП автомобиль такси после столкновения упал в Москву-реку в районе дома №24 по Бережковской набережной. К счастью, обошлось без пострадавших. Водителей просят быть внимательнее и с пониманием относиться к работе коммунальных служб.

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