8-балльные пробки на дорогах, ночная метель, сотни аварий и усиленная работа всех городских служб — все это о последствиях снегопада, который обрушился на российскую столицу 7 декабря. Синоптики уже назвали его рекордным для календарного начала зимы, столько снега в этот период в Москве последний раз фиксировали более 70 лет назад, в 1949 году.