Такого не было 70 лет: рекордный снегопад обрушился на Москву

В ночь на 7 декабря в Москве начался снегопад, который, по прогнозам синоптиков, побьет рекорд 1949 года. Как сообщает РИАМО, уже к утру снегопад спровоцировал пробки в семь баллов из десяти возможных.

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Труднее всего проехать в центре города и на МКАД. Движение осложнено на Валовой улице, улице Балчуг, Театральной площади, Лубянском проезде, а также у станций метро «Серпуховская», «Савеловская» и «Балтийская». Ожидается, что к 10:00 загруженность дорог снизится до шести баллов, но к вечеру пробки станут девятибалльными.

По прогнозу синоптиков, снегопад может длиться до 15 часов.

Ранее эксперт центра «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о «сильнейшем снегопаде за послевоенную историю» в Москве. По его прогнозу, особенно сильный снег крупными хлопьями будет идти с 09:00 до 15:00 7 декабря, видимость ухудшится до 500-1000 метров. Сугробы вырастут с десяти до 15-17 сантиметров.

Всего за сутки в столице может выпасть от девяти до 14 миллиметров снега, это около 1/5 от месячной нормы. В 1949 году 7 декабря в Москве выпало 12,7 миллиметра снега. В последующие 72 года столь сильных снегопадов в городе в этот день не было.