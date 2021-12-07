В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 73.67EUR 83.11
Войти в почту
46 минут назад

Погода в Москве: Сильнейший за 70 лет снегопад обрушился на Москву

В ночь на 7 декабря в Москве начался снегопад, который, по прогнозам синоптиков, побьет рекорд 1949 года. Как сообщает РИАМО, уже к утру снегопад спровоцировал пробки в семь баллов из десяти возможных.

Такого не было 70 лет: рекордный снегопад обрушился на Москву
Фото: ТАССТАСС

Труднее всего проехать в центре города и на МКАД. Движение осложнено на Валовой улице, улице Балчуг, Театральной площади, Лубянском проезде, а также у станций метро «Серпуховская», «Савеловская» и «Балтийская». Ожидается, что к 10:00 загруженность дорог снизится до шести баллов, но к вечеру пробки станут девятибалльными.

По прогнозу синоптиков, снегопад может длиться до 15 часов.

Жителей Москвы предупредили о 9-балльных пробках вечером

Ранее эксперт центра «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о «сильнейшем снегопаде за послевоенную историю» в Москве. По его прогнозу, особенно сильный снег крупными хлопьями будет идти с 09:00 до 15:00 7 декабря, видимость ухудшится до 500-1000 метров. Сугробы вырастут с десяти до 15-17 сантиметров.

Всего за сутки в столице может выпасть от девяти до 14 миллиметров снега, это около 1/5 от месячной нормы. В 1949 году 7 декабря в Москве выпало 12,7 миллиметра снега. В последующие 72 года столь сильных снегопадов в городе в этот день не было.

В «Фобосе» также предупредили о колебаниях температур: уже после полудня в столице может потеплеть до плюс одного, на улицах появятся лужи, однако ночью температуры опять уйдут в минус и начнется гололедица.

Погода,Новости Москвы,Общество,Евгений Тишковец,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители