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4 часа назад

Москвичам предсказали сильнейший за послевоенную историю снегопад

Сильнейший за послевоенную историю снегопад обрушится на Москву 7 декабря, в столице может выпасть до 14 миллиметров осадков. Об этом РИА Новости заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Москвичам предсказали сильнейший за послевоенную историю снегопад
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам синоптика такого сильного снегопада не было в этот день в Москве с 1949 года.

«Тогда в осадкомеры базовой метеостанции ВДНХ попало 12,7 миллиметра, что до сих пор является рекордным показателем за всю послевоенную историю. И грядущий вторник может повторить рекорд дня по количеству осадков и даже превысить его», - пояснил Тишковец.

По его словам, на город может выпасть от 9 до 14 миллиметров осадков – пятая часть от месячной нормы. «Таким образом, предстоящий снегопад для метеоистории 7 декабря может стать сильнейшим за последние 72 года», - отметил он.

При этом метеоролог пояснил, что снегопад начнется ночью, ожидается метель, видимость ухудшится до 500-1000 метров.

Сегодня ночью в Санкт-Петербурге было зафиксировано минус 20,9 градуса - это стало рекордным значением за последние 128 лет. Показатель в минус 20,9 градуса всего на 0,4 градуса ниже морозов, стоявших в этот день в Петербурге в 1893 году.

Погода,Евгений Тишковец,РИА Новости,
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