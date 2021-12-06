Москвичам предсказали сильнейший за послевоенную историю снегопад

Сильнейший за послевоенную историю снегопад обрушится на Москву 7 декабря, в столице может выпасть до 14 миллиметров осадков. Об этом РИА Новости заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По словам синоптика такого сильного снегопада не было в этот день в Москве с 1949 года.

«Тогда в осадкомеры базовой метеостанции ВДНХ попало 12,7 миллиметра, что до сих пор является рекордным показателем за всю послевоенную историю. И грядущий вторник может повторить рекорд дня по количеству осадков и даже превысить его», - пояснил Тишковец.

По его словам, на город может выпасть от 9 до 14 миллиметров осадков – пятая часть от месячной нормы. «Таким образом, предстоящий снегопад для метеоистории 7 декабря может стать сильнейшим за последние 72 года», - отметил он.

При этом метеоролог пояснил, что снегопад начнется ночью, ожидается метель, видимость ухудшится до 500-1000 метров.