В ночь на 6 декабря в Санкт-Петербурге зафиксировали минус 20,9 градуса - это стало рекордным значением за последние 128 лет. Об аномальном морозе в городе эксперт центра «Фобос» Михаил Леус рассказал на своей странице в Facebook.

Показатель в минус 20,9 градуса всего на 0,4 градуса ниже морозов, стоявших в этот день в Петербурге в 1893 году. В последний раз такие морозы в Санкт-Петербурге наблюдались 25 января 2019 года.

«Еще более удивительно то, что в XXI веке рекорды холода в Санкт-Петербурге обновлялись всего дважды! Последний раз это было более 6 лет назад – 14 июля 2015 года, а до этого 3 января 2002 года!» - отметил Леус.

Метеоролог добавил, что температурные рекорды провоцирует изменение климата - оно приводит к увеличению температурных контрастов.