В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 73.67EUR 83.11
Войти в почту
8 часов назад

Морозы в Петербурге побили вековой рекорд

В ночь на 6 декабря в Санкт-Петербурге зафиксировали минус 20,9 градуса - это стало рекордным значением за последние 128 лет. Об аномальном морозе в городе эксперт центра «Фобос» Михаил Леус рассказал на своей странице в Facebook.

Показатель в минус 20,9 градуса всего на 0,4 градуса ниже морозов, стоявших в этот день в Петербурге в 1893 году. В последний раз такие морозы в Санкт-Петербурге наблюдались 25 января 2019 года.

«Еще более удивительно то, что в XXI веке рекорды холода в Санкт-Петербурге обновлялись всего дважды! Последний раз это было более 6 лет назад – 14 июля 2015 года, а до этого 3 января 2002 года!» - отметил Леус.

Метеоролог добавил, что температурные рекорды провоцирует изменение климата - оно приводит к увеличению температурных контрастов.

В Северо-Западном управлении по гидрометеорологии ранее сообщили, что морозы задержатся в Петербурге до конца недели. Самым холодным днем должен стать понедельник, 6 декабря. Ощутимо потеплеет в регионе лишь к воскресенью, 12 декабря.

Погода,Общество,Видео,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители