Метеорологи предупредили о самой холодной зиме за 30 лет

Аномально холодная зима ожидает российские регионы. Метеорологи с настороженностью смотрят на характеристики циклонов, которые все чаще приводят к суровым последствиям аномальных гидрометеорологических явлений. Об этом рассказали специалисты по климату и погоде.

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Они уточнили, что чем теплее становится планета, тем более интенсивнее, разрушительней становятся явления.

— Наступающая зима станет одной из самых суровых за последние 30 лет, — рассказали в Европейском погодном центре, передает РЕН ТВ.

Ученые объяснили, что самым опасным сценарием является раскол полярного вихря — арктической воздушной воронки, которая увеличивается зимой и внешне напоминает смерч. Холодный воздух, который там скапливается, буквально держат «взаперти». Но при внезапном потеплении стратосферы, она может расколоться.

— И если это произойдет, например, над Сочи или Парижем — похолодает до минус 50, — предупредили синоптики.

Также ученые ожидают, что в январе-феврале высока вероятность экстремального холода — «арктической вспышки», когда ледяные воздушные массы проникнут вглубь северного полушария.