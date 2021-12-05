До минус 29: Синоптики предупредили россиян о суровой зиме

Очень холодная погода наступила в Северо-Западном федеральном округе. Аномалии там очень заметные — на 8–10 градусов температура будет ниже нормы в ближайшие три дня. В Мурманской области, в Карелии будет минус 17–22 градуса, в Вологодской области — до минус 29 градусов, в Ленинградской области — до минус 14–19 градусов, в ночь на понедельник — даже до минус 22 градусов. Днём температура будет около 15 градусов мороза. Это уже такая настоящая суровая погода, конечно, — рассказал метеоролог.