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13 минут назад

Крым оказался под угрозой нового ненастья

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за приближающегося сильного ветра и дождя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС Крыма.

Крым оказался под угрозой нового ненастья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ураганный ветер обрушился на Крым 29 ноября и в ночь на 1 декабря. В результате на полуострове случились массовые обрывы проводов и обесточивание различных районов.

"Штормовое предупреждение. В Крыму 3 декабря ожидается усиление ветра 15-20 м/с, порывы 25 м/с, 4 декабря дожди, местами сильные (10-20мм)", - сказано в сообщении службы.

Спасатели предупредили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и призвали соблюдать правила безопасности при плохой погоде.

Ранее стало известно, что в Сочи бушует сильный шторм уже вторые сутки, а интенсивность волн достигает 7 баллов, последний раз подобное происходило в курортном городе в 2012 году.

"Мощный шторм бушует на курорте вторые сутки. Сила волны достигала 7 баллов. В последний раз подобное явление зафиксировано в 2012 году, тогда удар стихии пришелся на Имеретинский район", - говорится в релизе местно администрации.

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