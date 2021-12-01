Погода в Москве: На Москву обрушатся десятиградусные морозы

В ближайшую ночь в Москве ударят десятиградусные морозы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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Метеоролог рассказал в своем Instagram, что после 21.00 вечера 1 декабря в столичном регионе начнет устанавливаться антициклон, небо очистится, а морозы начнут крепчать.

«В результате одновременного воздействия радиационного выхолаживания земли и адвекции более студеного воздуха, ночью морозы станут крепчать и впервые в этом осенне-зимнем сезоне столбики термометров устремятся к отметке минус 10», - написал Тишковец.

В Москве температура воздуха в ночь на 2 декабря составит минус 7-10 градусов, а в Подмосковье – минус 6-11 градусов. Он отметил, что такая температура соответствует климатическим показателям середины декабря.