В Москве объявлен желтый уровень опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы. Согласно информации на сайте, предупреждение будет действовать до 21:00 2 декабря.

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Предупреждение действует и для Московской области — также, до 21:00 2 декабря.

Напомним, что ранее эксперт центра «Фобос» Михаил Леус предупредил жителей столичного региона о резких перепадах температур. Из-за резкого похолодания после дождя и мокрого снега на дорогах образовался гололед, который привел к девятибалльным пробкам.

Специалисты рекомендовали выбирать для поездок общественный транспорт, а по возможности оставаться дома.