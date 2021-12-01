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4 часа назад

В Москве объявлен желтый уровень опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы. Согласно информации на сайте, предупреждение будет действовать до 21:00 2 декабря.

В Москве объявлен желтый уровень опасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предупреждение действует и для Московской области — также, до 21:00 2 декабря.

Напомним, что ранее эксперт центра «Фобос» Михаил Леус предупредил жителей столичного региона о резких перепадах температур. Из-за резкого похолодания после дождя и мокрого снега на дорогах образовался гололед, который привел к девятибалльным пробкам.

Специалисты рекомендовали выбирать для поездок общественный транспорт, а по возможности оставаться дома.

Ранее, 30 ноября, из-за усиленных порывов ветра до 25 м/с в столице на Зубовской улице дом 7 возводящиеся строительные леса элитного комплекса Roza Rossa сорвало сильным ветром. А в районе 1-го Новоподмосковного переулка и улицы Константина Царе случился сбой в движении трамваев. Причиной стало дерево, которое наклонилось и повисло над контактной сетью.

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