Россиян предупредили о резком провале в зиму

Синоптики предупредили о провале в зиму. Прогноз на эту неделю обещает метели, гололедицу, снежные заносы. В центре России сложится непростая климатическая обстановка.

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Прогноз погоды на неделю в северо-западных областях

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Зима начнет решительное наступление. Арктические ветра прорвутся на север и северо-запад России. Изменения в погоде будут сопровождаться метелями с мокрым снегом, шквалистым ветром, замерзающим дождем.

Согласно прогнозу, неделя в Карелии, начнется с резкого подскока температуры до плюс 2. Во вторник, 30 ноября, в Петрозаводске пройдет обильный снегопад с мокрым снегом. За сутки ожидается выпадение половины месячной нормы осадков. Ночью пройдет замерзающий дождь. В середине дня прогнозируется сокращение видимости на дорогах до 400м!

Синоптики предупреждают о сильном шквалистом ветре, который продолжит дуть с 30 ноября до 2 декабря. Порывы воздушного потока будут достигать 15-17 м/с. К концу недели температура в Петрозаводске снизится до минус 9. Осадки перейдут в снег.

Ленинградской области достанется меньше атмосферной влаги, но радости от этой новости мало: в северной столице будет слякотно и влажно. 30 ноября температура в СПб в дневное время поднимется до плюс 1, заморосит дождь. 1 декабря прогнозируется слабый снег при минус 3.

В Санкт-Петербурге начнет развиваться зимний сценарий погоды: до конца недели температуры не превысят нулевой отметки. Синоптики отмечают тенденцию охлаждения воздуха к концу недели. Согласно прогнозу, в воскресенье днем будет не выше минус 4.

Несмотря на усиление ветра до 16-17 м/с, Ленинградская область до конца недели останется под сплошной облачностью. 2-3 декабря осадки в Санкт-Петербурге усилятся. Метель перейдет в мокрый снег, что приведет к ухудшению климатической обстановки и ситуации на дорогах.

Южнее, в Великом Новгороде, Пскове наступит морозное затишье. Погода в середине недели прояснится. В субботу, 4 декабря, синоптики прогнозируют морозы в Псковской области до минус 11.

Погода в Москве на неделю

Провал в зиму в Московской области придется на 1 декабря. Центр европейской России до конца осени будет находиться в облачной влажной части циклона. В последние два осенних дня синоптики обещают температурную аномалию: атмосферный фон потеплеет до 6 градусов.

Оттепель в Москве закончится ливневым дождем, который утром 30 ноября перейдет в метель с мокрым снегом. Порывы ветра будут достигать 15-17 м/с. Атмосферное давление снизится до 721 мм рт.ст. Во второй половине дня произойдет перелом в погоде: осадки прекратятся. В столицу хлынет холодный воздух.

Согласно прогнозам, 1 декабря, погода в Москве похолодает до минус 4-5, в Подмосковье прогнозируется до 8-10 градусов, без осадков. Снег пойдет 2 декабря, но объемы осадков будут небольшими. Вмешательство западного ветра обеспечит потепление до нуля. Морозы вернутся в ночь на пятницу.

В Москве 3 декабря будет солнечно и морозно, до минус 3-6 градусов. Накануне ветер ослабнет до штиля. Кратковременное затишье станет предвестником климатических перемен.

В субботу, 4 числа, погода удивит оттепелью до плюс 1 и сильным снегопадом. При плюсовой температуре осадки перейдут в замерзающий дождь. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах. В конце недели Москва и Московская область снова погрузится в морозное пасмурное затишье. Пространство остынет до минус 7.

Погода в Поволжье на неделю

В Нижегородской области до 30 ноября будет аномально тепло, до плюс 5. Синоптики предупреждают об опасном ненастье в последний осенний день. Ливень будет сопровождать сильный ветер с порывами до 17-18 м/с. 1 декабря произойдет перелом в погоде: в Нижнем Новгороде посветлеет и похолодает до минус 2-3. Зима продлится 3 дня, до пятницы, 3 числа. В выходные снова потеплеет до плюс 3, пройдут обильные осадки.

В Казани снег, начавшийся на выходных, продолжит падать до конца недели. Согласно прогнозу, с 30 ноября и 1 декабря осадки перейдут в замерзающий дождь. Во вторник ожидается штормовая погода с метелью и порывами ветра до 19 м/с. В четверг Поволжье накроет метель. Температура в Казани провалится до минус 8. К выходным температурные качели качнутся до плюс 2 градусов. В субботу на Татарстан обвалятся большие объемы снега. Высота сугробов превысит 24 см.

На средней Волге пика осадков придется на 1 декабря. Погода в Самаре, Ульяновске, Тольятти будет формироваться теплыми влажными ветрами. Температура в дневное время будет достигать плюс 2. Ночами ожидаются 3-6 градусные морозы. Синоптики предупреждают об обильных снегопадах в среду-четверг. Аномальное количество осадков приведет к снежным заносам. По снегу пройдет замерзающий дождь, что ухудшит и без того неприятную ситуацию на дорогах.