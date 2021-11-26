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Москвичам пообещали теплую зиму

Елена Прошина
2 часа назад

Замглавы ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков пообещал жителям Москвы теплую зиму. В разговоре с агентством новостей «Москва» синоптик отметил, что температурный фон будет выше нормы, однако насколько — «никто пока не знает».

Москвичам пообещали теплую зиму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Метеоролог подчеркнул, что конец ноября ожидается теплым, однако уже с 30 числа начнется похолодание, а в начале декабря ожидаются заморозки и холод. Так, температура снизится до -5…7 градусов, однако после москвичей вновь ожидает потепление.

Напомним, что ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что жители Москвы будут ощущать «нервозность» климата, которая проявится в неустойчивой погоде накануне начала зимы. В конце ноября синоптик пообещал жителям Москвы жесткую зиму с морозами и снегопадами, после которых в столице установится снежный покров.

При этом эксперт подчеркнул, что в целом зима будет «на пару градусов» теплее нормы в декабре и феврале, а январь будет близок к многолетним показателям.

Погода,Анатолий Цыганков,Евгений Тишковец,Росгидромет,АГН "Москва",
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