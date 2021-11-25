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Погода в Москве: Декабрь может начаться в Москве с 10-градусных морозов

Агентство «Москва»
7 минут назад

Последний месяц 2021 года в столице может начаться с 10-градусных холодов. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».

Декабрь может начаться в Москве с морозов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На утро 25 ноября на опорной станции ВДНХ высота снежного покрова составляет 3 см, а максимальное количество снега все еще сохраняется в северо-западных округах: в Тушино высота снежного покрова - 6 см, в Митино - 4 см. Прогнозируемая максимальная температура в Московском регионе до положительных 1-3 градусов в течение суток превратит снежный налет в лужи, а, значит, зимнюю обувь стоит приберечь до декабря, который грозится начать свое шествие с 10-градусных холодов», - говорится в сообщении.

Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что в последние выходные осени в столице ожидаются температура от 1 до 3 градусов мороза и гололедица.

Погода,Новости Москвы,Общество,АГН "Москва",
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