Декабрь может начаться в Москве с морозов

«На утро 25 ноября на опорной станции ВДНХ высота снежного покрова составляет 3 см, а максимальное количество снега все еще сохраняется в северо-западных округах: в Тушино высота снежного покрова - 6 см, в Митино - 4 см. Прогнозируемая максимальная температура в Московском регионе до положительных 1-3 градусов в течение суток превратит снежный налет в лужи, а, значит, зимнюю обувь стоит приберечь до декабря, который грозится начать свое шествие с 10-градусных холодов», - говорится в сообщении.