Вильфанд рассказал о погоде в ближайшие дни

Жителей европейской части России и южных регионов в конце ноября ждут аномалии: температура воздуха будет на несколько градусов выше климатической нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает телеканал «360».

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«Температура в центре Европейской России будет в четверг на три градуса выше нормы, дальше будет теплеть еще. К выходным будет теплее нормы на пять градусов», — приводит РИА «Новости» слова ученого.

Вильфанд уточнил, что в воскресенье, 28 ноября, столбик термометра поднимется до отметки в +5 градусов и подует теплый юго-западный ветер. На юг России в ближайшие дни придет антициклон, который принесет аномальное для этого времени года тепло. В Крыму к выходным воздух прогреется до отметки в +17 градусов, в Сочи в начале следующей недели — до +20 градусов.