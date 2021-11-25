В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 74.60EUR 83.68
Войти в почту

Погода в России: Вильфанд рассказал о погоде в ближайшие дни

Газета.Ruиещё 16
1 час назад

Жителей европейской части России и южных регионов в конце ноября ждут аномалии: температура воздуха будет на несколько градусов выше климатической нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает телеканал «360».

Вильфанд рассказал о погоде в ближайшие дни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Температура в центре Европейской России будет в четверг на три градуса выше нормы, дальше будет теплеть еще. К выходным будет теплее нормы на пять градусов», — приводит РИА «Новости» слова ученого.

Вильфанд уточнил, что в воскресенье, 28 ноября, столбик термометра поднимется до отметки в +5 градусов и подует теплый юго-западный ветер. На юг России в ближайшие дни придет антициклон, который принесет аномальное для этого времени года тепло. В Крыму к выходным воздух прогреется до отметки в +17 градусов, в Сочи в начале следующей недели — до +20 градусов.

По словам Вильфанда, на севере Европейской России будет аномально холодно: там в выходные ударят 20-градусные морозы, чего обычно не бывает. Собеседник агентства заявил, что ситуация в целом ненормальная, так как на юге слишком тепло, а на севере очень холодно.

Погода,Общество,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители